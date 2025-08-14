LGS 2.nakil sonuçları açıklandı: LGS 2. nakil tercih sonucu sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Bu aşamada, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmeler tamamlandı.

LGS 2.nakil sonuçları açıklandı: LGS 2. nakil tercih sonucu sorgulama ekranı - 1

2025 LGS 2. nakil başvuru döneminin 12 Ağustos'ta tamamlanmasıyla birlikte, binlerce öğrencinin gözü 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı,  Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

EĞİTİM HABERLERİ

LGS 2.nakil sonuçları açıklandı: LGS 2. nakil tercih sonucu sorgulama ekranı - 2

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

LGS NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI

LGS 2.nakil sonuçları açıklandı: LGS 2. nakil tercih sonucu sorgulama ekranı - 3

BAŞVURULAR 12 AĞUSTOS'TA SONA ERMİŞTİ

MEB’in belirlediği takvime göre LGS 2. nakil başvuru süreci 8 Ağustos'ta başlamıştı. 8 Ağustos'ta tamamlanan ilk nakil döneminin ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuru dönemi 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

LGS 2.nakil sonuçları açıklandı: LGS 2. nakil tercih sonucu sorgulama ekranı - 4

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ADAYLARIN DURUMU

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 22 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER