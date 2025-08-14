LGS 2.nakil sonuçları açıklandı: LGS 2. nakil tercih sonucu sorgulama ekranı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Bu aşamada, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmeler tamamlandı.
2025 LGS 2. nakil başvuru döneminin 12 Ağustos'ta tamamlanmasıyla birlikte, binlerce öğrencinin gözü 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.