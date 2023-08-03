LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih (2.nakil) sonuçları için geri sayım

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.



Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.