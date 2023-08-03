LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih (2.nakil) sonuçları için geri sayım
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıklanmış ve ardından da ikinci nakiller için süreç başlamıştı. Başvurularını yapan adaylar şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklanmasının ardından bu kez de ikinci nakil tercih süreci start aldı. İşte, LGS tercih (2.nakil) sonuçları için son bilgiler...