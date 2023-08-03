LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih (2.nakil) sonuçları için geri sayım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıklanmış ve ardından da ikinci nakiller için süreç başlamıştı. Başvurularını yapan adaylar şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih (2.nakil) sonuçları için geri sayım - 1

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklanmasının ardından bu kez de ikinci nakil tercih süreci start aldı. İşte, LGS tercih (2.nakil) sonuçları için son bilgiler...

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LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih (2.nakil) sonuçları için geri sayım - 2

İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 2. nakil tercih başvurularına ilişkin hatırlatmada bulundu.

Bakanlık, 2. nakil tercih başvuruları için verilen sürenin 4 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlattı.

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih (2.nakil) sonuçları için geri sayım - 3

NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2. nakil tercih başvurularının sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.


LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih (2.nakil) sonuçları için geri sayım - 4

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.


Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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