LGS 2. nakil tercih sonuçları 2025: MEB LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2. nakil tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde 2. nakil başvuruları 12 Ağustos'ta tamamlanacak. Öğrenciler ve veliler şimdi “2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında LGS 2. nakil tercih sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, liselerde merkezi yerleştirme süreci sona erecek. İlk nakil tercih başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, liselerde kalan boş kontenjanlar belli olmuştu. 2. nakil tercihlerini bu doğrultuda yapan öğrenciler şimdi gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı 2. nakil tercih sonuçları duyurusuna çevirdi. Peki, 2025 LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?