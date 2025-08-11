LGS 2. nakil tercih sonuçları 2025: MEB LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. nakil tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde 2. nakil başvuruları 12 Ağustos'ta tamamlanacak. Öğrenciler ve veliler şimdi “2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında LGS 2. nakil tercih sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. nakil tercih sonuçları 2025: MEB LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, liselerde merkezi yerleştirme süreci sona erecek. İlk nakil tercih başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, liselerde kalan boş kontenjanlar belli olmuştu. 2. nakil tercihlerini bu doğrultuda yapan öğrenciler şimdi gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı 2. nakil tercih sonuçları duyurusuna çevirdi. Peki, 2025 LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

LGS 2. nakil tercih sonuçları 2025: MEB LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI YARIN SONA ERİYOR

MEB’in belirlediği takvime göre LGS ikinci nakil başvuru süreci 8 Ağustos'ta başlamıştı. Bu dönem, ilk nakil sonuçlarından sonra yerleşemeyen veya istediği okula geçmek isteyen öğrenciler için son fırsat niteliği taşıyor. 2. nakil yerleştirmeleri ile öğrenciler, Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri gibi farklı okul türlerinde kalan boş kontenjanlara başvuruda bulundu.

2. nakil tercih başvuruları 12 Ağustos'ta sona erecek.

LGS 2. nakil tercih sonuçları 2025: MEB LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Ağustos'ta tamamlanan ilk nakil döneminin ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru dönemi 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre; LGS 2. nakil başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

LGS 2. nakil tercih sonuçları 2025: MEB LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURULAR ALINACAK

İkinci nakil süreci sonrasında 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

LGS 2. nakil tercih sonuçları 2025: MEB LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

LGS 2. nakil tercih sonuçları 2025: MEB LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - 6

YERLEŞTİRME SÜRECİ TAMAMLANACAK

İkinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için merkezi yerleştirme süreci sona erecek. Bu tarihten sonra nakil işlemleri, okulların kendi yönetmeliklerine göre okul kayıt bölgelerinde ve boş kontenjanlar doğrultusunda devam edebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER