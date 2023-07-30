LGS 2. tercihler ne zaman bitecek? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS nakil ve ek tercih başvuruları sonuçların ilanı ile yakın zaman önce başladı. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Tüm gözler şimdi sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman bitecek? LGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmişti, şimdi ise ek tercihler ve nakil süreci gündemde. 1. tercih yerleştirme sonuçları ardından herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. yerleştirme döneminde süreci sürdürüecek. İşte, LGS nakil ve ek tercih sürecine dair bilgiler...