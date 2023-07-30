LGS 2. tercihler ne zaman bitecek? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

KİMLER NAKİL BAŞVURUSU YAPABİLİR?

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.



Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.



Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.