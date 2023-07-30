LGS 2. tercihler ne zaman bitecek? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS nakil ve ek tercih başvuruları sonuçların ilanı ile yakın zaman önce başladı. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Tüm gözler şimdi sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman bitecek? LGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. tercihler ne zaman bitecek? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmişti, şimdi ise ek tercihler ve nakil süreci gündemde. 1. tercih yerleştirme sonuçları ardından herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. yerleştirme döneminde süreci sürdürüecek. İşte, LGS nakil ve ek tercih sürecine dair bilgiler...

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LGS 2. tercihler ne zaman bitecek? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KİMLER NAKİL BAŞVURUSU YAPABİLİR?

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS 2. tercihler ne zaman bitecek? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

1. NAKİLLER NE ZAMAN BİTECEK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 28 Temmuz'a kadar yapılacak ve sonuçlar 31 Temmuz'da açıklanacak.


LGS 2. tercihler ne zaman bitecek? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

LGS NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

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