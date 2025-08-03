LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak? 2025 LGS lise ek yerleştirme (nakil) takvimi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci merak konusu oldu. Takvime göre, yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Açık kalan kontenjanlar için ise 2 dönem halinde ek yerleştirmeler yapılacak. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapıldı.
Merkezi sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Sınavın yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.