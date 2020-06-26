LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı?

2020 Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) 20 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başladılar.

MEB tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrencilerin sonuçların açıklanmasının ardından yapması gereken tercih dönemi için 2020 lise taban puanları merak ediliyor. Ancak özel liseler taban puanlarını ve ücretlerini henüz açıklamadı.

2019 yılında ise özel liselerin taban puanları şöyleydi: