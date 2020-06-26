LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı?

Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) uygulanmasının ardından özel liselerin kontenjanlarını ve taban puanlarını açıklanması bekleniyor. Peki 2020 özel liselerin taban puanları kaç olacak? İşte detaylar...

ntv.com.tr 26.06.2020 - 14:31

LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 1

2020 Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) 20 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başladılar.

MEB tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrencilerin sonuçların açıklanmasının ardından yapması gereken tercih dönemi için 2020 lise taban puanları merak ediliyor. Ancak özel liseler taban puanlarını ve ücretlerini henüz açıklamadı. 

2019 yılında ise özel liselerin taban puanları şöyleydi:

LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 2

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000
LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 3

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

450 puan
LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 4

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Taban puanı 473
LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 5

ALMAN LİSESİ

Taban puanı: 440
LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 6

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı kontenjanı: 178
Kız yatılı kontenjanı: 20
Erkek yatılı kontenjanı: 24

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 470
LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 7

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1. ön kayıt- kayıt dönemi taban puanı: 465.0000
LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 8

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

2019-2020 Taban Puanı: 463.0000
LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 9

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 10

SEV AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 hazırlık sınıfı kontenjanı: 63
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 465.0000
LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 11

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 hazırlık sınıfı kontenjanı: 60 kız, 60 erkek
Yatılı öğrenci kontenjanı: 12 kız 28 erkek
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 450
LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 12

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2019-2020 hazırlık sınıfı kontenjanı: 92 kız, 92 erkek
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 486.0000
LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 13

ÖZEL İTALYAN LİSESİ

Taban puanı: 390
LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı? - 14

GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ

2019-2020 hazırlık sınıfı kontenjanı: 68
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 460

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