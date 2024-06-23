LGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıfta eğitim gören binlerce öğrenciye yönelik hazırlanan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ve veliler, 2024 LGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu.İki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

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LGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

LGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.

LGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

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