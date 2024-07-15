LGS 2024 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise yerleştirme sonuçları için tarih verdi

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil

döneminin sonunda, “29 Temmuz 2024 ve 05 Ağustos 2024” tarihlerinde ilan edilecek.