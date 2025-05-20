LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi için tarih verdi
Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Kılavuzla birlikte LGS 2025 sınav giriş belgelerinin dağıtılacağı tarih de belli olu. Peki, LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak?
2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.