LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi için tarih verdi

Kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.