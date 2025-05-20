LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi için tarih verdi

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Kılavuzla birlikte LGS 2025 sınav giriş belgelerinin dağıtılacağı tarih de belli olu. Peki, LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak?

LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi için tarih verdi - 1

2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

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LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi için tarih verdi - 2

Kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi için tarih verdi - 3

SINAVIN KAPSAMI

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerilerini ölçecek sorular yer alacak.

LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi için tarih verdi - 4

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi için tarih verdi - 5

SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA İLAN EDİLECEK 

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

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