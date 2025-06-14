LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi verdi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin ayrıntıları paylaştı. Sınavla ilgili en çok merak edilen konuların başında sonuç tarihi var. Peki, LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran tarihinde 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda. 13 yurt dışı sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleşecek.