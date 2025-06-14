LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin ayrıntıları paylaştı. Sınavla ilgili en çok merak edilen konuların başında sonuç tarihi var. Peki, LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi verdi - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran tarihinde 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda. 13 yurt dışı sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleşecek.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi verdi - 2

LGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.


LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi verdi - 3

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi verdi - 4

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR 

a. Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi verdi - 5

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrencinin Genel Müdürlük/Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun onayı olmadan yedek salonda sınava alınması,

ğ. Sınav kurallarına aykırı hareket edilmesi, salondaki diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunulması ve yapılan uyarılara uyulmaması,

h. Sınav görevlilerince hazırlanan tutanaklarda, sınav kurallarının aday tarafından ihlal edildiğinin belirtilmesi,

ı. Cevap kâğıdının posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi,

i. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER