LGS 2025 taban puanları ve yüzdelik dilim sorgulama: LGS tercihlerinde yüzdelik dilim mi kullanılıyor?

LGS TERCİHLERİNDE HANGİ YÜZDELİK DİLİM KULLANILIR?

Tercih döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda, her okul için geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer alır. Öğrenciler tercihlerinde bu dilimlere bakarak okulları değerlendirmelidir.



Genel Yüzdelik Dilim: Türkiye genelinde öğrencinin başarısını gösterir.



İl Yüzdelik Dilimi: Öğrencinin sadece bulunduğu ildeki sıralamadaki yerini ifade eder.



Tercihlerde esas alınan yüzdelik dilim, genellikle genel yüzdelik dilimdir. Ancak, öğrencinin bulunduğu ile göre farklılık gösterebilecek yüzdelik aralıklar için il yüzdelik dilimi de fikir verebilir.