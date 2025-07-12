LGS 2025 taban puanları ve yüzdelik dilim sorgulama: LGS tercihlerinde yüzdelik dilim mi kullanılıyor?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuç duyurusu ardından, yüzdelik dilim ile taban puan konusu öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Tercih döneminde hem genel yüzdelik dilim hem de il yüzdelik dilimi kavramları gündeme gelirken, bunların ne anlama geldiği ve tercihlerde hangisinin esas alındığı önem kazanıyor. Peki, LGS 2025 taban puanları ve yüzdelik dilim nasıl öğrenilir?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarıyla birlikte "yüzdelik dilim" ve "taban puan"konusu da bir kez daha gündeme geldi. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra görülebiliyor. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir? LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim mi kullanılıyor?