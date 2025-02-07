LGS 2025 takvimi: LGS başvuruları ne zaman başlayacak? LGS sınav tarihi MEB tarafından paylaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Sınav tarihinin duyurulması ardından gözler başvuru sürecine çevrildiç. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS 2025 takvimi: LGS başvuruları ne zaman başlayacak? LGS sınav tarihi MEB tarafından paylaşıldı - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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LGS 2025 takvimi: LGS başvuruları ne zaman başlayacak? LGS sınav tarihi MEB tarafından paylaşıldı - 2

LGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS başvuru tarihine yönelik bir açıklamada bulunmadı.  Geçtiğimiz sene 2 Haziran 2024'te uygulanan Merkezi Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde LGS başvurularının mart ayında başlaması bekleniyor.

LGS 2025 takvimi: LGS başvuruları ne zaman başlayacak? LGS sınav tarihi MEB tarafından paylaşıldı - 3

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.


LGS 2025 takvimi: LGS başvuruları ne zaman başlayacak? LGS sınav tarihi MEB tarafından paylaşıldı - 4

LGS BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

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