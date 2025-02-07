LGS 2025 takvimi: LGS başvuruları ne zaman başlayacak? LGS sınav tarihi MEB tarafından paylaşıldı

LGS BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.