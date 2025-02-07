LGS 2025 takvimi: LGS başvuruları ne zaman başlayacak? LGS sınav tarihi MEB tarafından paylaşıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Sınav tarihinin duyurulması ardından gözler başvuru sürecine çevrildiç. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak.