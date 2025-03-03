LGS 2025 tarihi MEB tarafından açıklandı: LGS başvuruları ne zaman?

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.