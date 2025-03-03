LGS 2025 tarihi MEB tarafından açıklandı: LGS başvuruları ne zaman?
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî (LGS) sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS tarihini duyurdu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, haziran ayında gerçekleşecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak. Sınav isteğe bağlı olup öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor.