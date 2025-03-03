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LGS 2025 tarihi MEB tarafından açıklandı: LGS başvuruları ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî (LGS) sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS tarihini duyurdu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, haziran ayında gerçekleşecek.

LGS 2025 tarihi MEB tarafından açıklandı: LGS başvuruları ne zaman? - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak. Sınav isteğe bağlı olup öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS 2025 tarihi MEB tarafından açıklandı: LGS başvuruları ne zaman? - 2

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

LGS 2025 tarihi MEB tarafından açıklandı: LGS başvuruları ne zaman? - 3

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl LGS kapsamında 2 Haziran 2024'te uygulana Merkezî Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmışı. Bu yılın sınav başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS 2025 tarihi MEB tarafından açıklandı: LGS başvuruları ne zaman? - 4

Başvuru Belgeleri:

- Bir adet vesikalık fotoğraf
- Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
- Onaylı denklik belgesi
- EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

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