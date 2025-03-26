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LGS başvuru kılavuzu 2025: LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? (MEB LGS başvuru takvimi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvurularının ne zaman yapılacağı, güzel bir lisede okuyabilme hayaliyle sınava hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS sınavıyla birlikte, milyonlarca öğrenci aldıkları puanlara göre liselere yerleştirilecek. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

LGS başvuru kılavuzu 2025: LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? (MEB LGS başvuru takvimi) - 1

2025 LGS başvuruları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS başvuru kılavuzuyla birlikte başvuruların yapılacağı tarihler belli oldu. Sınava katılacak olan öğrencilere, okul müdürleri başvurularda yardımcı olacak. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

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LGS başvuru kılavuzu 2025: LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? (MEB LGS başvuru takvimi) - 2

2025 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS başvuru kılavuzu 2025: LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? (MEB LGS başvuru takvimi) - 3

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek. Başvurular, 14 Nisan 2025 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

LGS başvuru kılavuzu 2025: LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? (MEB LGS başvuru takvimi) - 4

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

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