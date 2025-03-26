LGS başvuru kılavuzu 2025: LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? (MEB LGS başvuru takvimi)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvurularının ne zaman yapılacağı, güzel bir lisede okuyabilme hayaliyle sınava hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS sınavıyla birlikte, milyonlarca öğrenci aldıkları puanlara göre liselere yerleştirilecek. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?
2025 LGS başvuruları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS başvuru kılavuzuyla birlikte başvuruların yapılacağı tarihler belli oldu. Sınava katılacak olan öğrencilere, okul müdürleri başvurularda yardımcı olacak. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?