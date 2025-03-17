LGS başvuru takvimi 2025: LGS başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı?
Liselere Geçiş Sistemi (2025-LGS) başvurularının ne zaman yapılacağı, lisede güzel bir okul kazanmak için sınava hazırlanan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. LGS sınavı bu yıl 15 Haziran'da yapılacak. Geçtiğimiz yıl ise başvurular 18 Mart'ta başlamıştı. Peki, 2025 LGS başvuruları bu yıl ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?
2025 LGS başvuruları için geri sayım başladı. Ortaöğrenim son sınıf öğrencilerinin bu yıl girecekleri LGS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da başvuru tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 2025 LGS sınavı ücretsiz gerçekleştirilecek. Peki, 2025 LGS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?