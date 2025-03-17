LGS başvuru takvimi 2025: LGS başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı?

2025 LGS başvuruları için geri sayım başladı. Ortaöğrenim son sınıf öğrencilerinin bu yıl girecekleri LGS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da başvuru tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 2025 LGS sınavı ücretsiz gerçekleştirilecek. Peki, 2025 LGS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?