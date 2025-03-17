imsakiye

LGS başvuru takvimi 2025: LGS başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? Gözler MEB duyurusunda

Liselere Geçiş Sistemi (2025-LGS) başvurularının ne zaman yapılacağı, lisede güzel bir okul kazanmak için sınava hazırlanan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. LGS sınavı bu yıl 15 Haziran'da yapılacak. Geçtiğimiz yıl ise başvurular 18 Mart'ta başlamıştı. Peki, 2025 LGS başvuruları bu yıl ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?

LGS başvuru takvimi 2025: LGS başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? Gözler MEB duyurusunda - 1

2025 LGS başvuruları için geri sayım başladı. Ortaöğrenim son sınıf öğrencilerinin bu yıl girecekleri LGS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da başvuru tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 2025 LGS sınavı ücretsiz gerçekleştirilecek. Peki, 2025 LGS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

LGS başvuru takvimi 2025: LGS başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? Gözler MEB duyurusunda - 2

2025 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 2 Haziran 2024'te uygulanmış ve başvurular, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak 2025 LGS başvuru takvimi henüz duyurulmadı fakat başvuruların geçtiğimiz yıl gibi mart ayında başlaması bekleniyor.

LGS başvuru takvimi 2025: LGS başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? Gözler MEB duyurusunda - 3

2025 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025'te yapılacak.

LGS başvuru takvimi 2025: LGS başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? Gözler MEB duyurusunda - 4

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.

LGS başvuru takvimi 2025: LGS başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? Gözler MEB duyurusunda - 5

LGS BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER