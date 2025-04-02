LGS başvuruları başladı: e-Okul 2025 LGS başvuru ekranı

LGS SAATİ VE SÜRESİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Yurt içi ve yurt dışında 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek merkezî sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.



Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.