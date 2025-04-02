LGS başvuruları başladı: e-Okul 2025 LGS başvuru ekranı
15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava başvurular bugün (2 Nisan 2025) itibariyle başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. Adaylar başvurularını 16 Nisan'a kadar e-Okul üzerinden yapabilecek.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapılacak. Başvurular, 2-16 Nisan arasında e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Öğrencilerden, sınav için ücret talep edilmeyecek.