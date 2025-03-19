LGS başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 LGS başvuru tarihleri)
Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, LGS başvuruları bu yıl nisan ayının ilk haftasında başlayacak ve bir süre devam edecek. İşte LGS başvuru tarihleri ve sürecin ayrıntıları...
2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.