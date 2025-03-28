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LGS başvuruları ne zaman başlayacak, uzatıldı mı? LGS başvurusu ne zaman bitecek? 2025 MEB LGS başvuru takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları için geri sayım başladı. İyi bir lisede okuyabilme hayaliyle LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda başvuruda bulunacak. Yayımlanan başvuru takvimini güncelleyen MEB, LGS başvuru süresini uzattı. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, uzatıldı mı? LGS başvurusu ne zaman bitecek?

LGS başvuruları ne zaman başlayacak, uzatıldı mı? LGS başvurusu ne zaman bitecek? 2025 MEB LGS başvuru takvimi - 1

2025 LGS başvuru takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu sonrasında güncellendi. 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süreleri uzatıldı. İşte 2025 LGS başvuru takvimi.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS başvuruları ne zaman başlayacak, uzatıldı mı? LGS başvurusu ne zaman bitecek? 2025 MEB LGS başvuru takvimi - 2

LGS BAŞVURULARI UZATILDI

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvurularının süresini 16 Nisan'a kadar uzattı.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS başvuruları ne zaman başlayacak, uzatıldı mı? LGS başvurusu ne zaman bitecek? 2025 MEB LGS başvuru takvimi - 3

BAŞVURU ONAY SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı.

Ancak 2 - 4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca, okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

LGS başvuruları ne zaman başlayacak, uzatıldı mı? LGS başvurusu ne zaman bitecek? 2025 MEB LGS başvuru takvimi - 4

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek. Başvurular, 14 Nisan 2025 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

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