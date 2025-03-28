LGS başvuruları ne zaman başlayacak, uzatıldı mı? LGS başvurusu ne zaman bitecek? 2025 MEB LGS başvuru takvimi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları için geri sayım başladı. İyi bir lisede okuyabilme hayaliyle LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda başvuruda bulunacak. Yayımlanan başvuru takvimini güncelleyen MEB, LGS başvuru süresini uzattı. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, uzatıldı mı? LGS başvurusu ne zaman bitecek?
2025 LGS başvuru takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu sonrasında güncellendi. 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süreleri uzatıldı. İşte 2025 LGS başvuru takvimi.