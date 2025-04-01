LGS başvuruları yarın başlıyor: e-Okul ile LGS başvurusu nasıl yapılır?

Yüzbinlerce 8'inci sınıf öğrencisi için heyecan dorukta. 15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava başvuru yarın başlayacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. LGS başvuru süreci e-Okul sistemi üzerinden yürütülecek.

LGS başvuruları yarın başlıyor: e-Okul ile LGS başvurusu nasıl yapılır? - 1

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapılacak. Başvurular, 2-16 Nisan arasında e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Öğrencilerden, sınav için ücret talep edilmeyecek.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS başvuruları yarın başlıyor: e-Okul ile LGS başvurusu nasıl yapılır? - 2

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınav başvuruları; isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 02‐16 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden yapacaklardır. Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.  Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

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LGS başvuruları yarın başlıyor: e-Okul ile LGS başvurusu nasıl yapılır? - 3

LGS SAATİ VE SÜRESİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Yurt içi ve yurt dışında 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek merkezî sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

LGS başvuruları yarın başlıyor: e-Okul ile LGS başvurusu nasıl yapılır? - 4

LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2024‐2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmaktır.

LGS başvuruları yarın başlıyor: e-Okul ile LGS başvurusu nasıl yapılır? - 5

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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