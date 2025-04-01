LGS başvuruları yarın başlıyor: e-Okul ile LGS başvurusu nasıl yapılır?
Yüzbinlerce 8'inci sınıf öğrencisi için heyecan dorukta. 15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava başvuru yarın başlayacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. LGS başvuru süreci e-Okul sistemi üzerinden yürütülecek.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapılacak. Başvurular, 2-16 Nisan arasında e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Öğrencilerden, sınav için ücret talep edilmeyecek.