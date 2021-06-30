LGS birincileri başarılarının sırrını anlattı

İHA - DHA 30.06.2021 - 16:14 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 16:18
Bugün açıklanan LGS sonuçlarının ardından birinciler belli oldu.
Uzun bir maratonun ardından sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler büyük heyecan yaşadı.
1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınavda, 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
500 tam puan alan İstanbul, Güngören 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli, "Benim başarımın sırrı her zaman mutlu olmak. Her zaman rahat olmak ve görevi de yerine getirmek gerekiyor” diye konuştu.
Tam puan alarak başarıya ulaşan 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli'ye, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir hediye verdi.
Kahramanmaraş'ta Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Özge Alan da Türkiye birinciliğinin gurur verici olduğu söyledi.
İlk tercihinin İstanbul Erkek Lisesi olacağını belirten Alan, "Türkiye birincisi olmak çok güzel bir duygu, gurur veriyor insana. Pandeminin belli bir etkisi oluyor ama bunu hocalarımız büyük ölçüde gidermeye, bize bunun farkını hissettirmemeye çalıştılar. LGS sürecinde disiplin çok önemli" diye konuştu.
Bahçeşehir Kolejinden 12 öğrenci de tüm sorulara doğru cevap vererek büyük bir başarıya imza attı.
Bu öğrencilerden Buse Celin Ayyıldız, Bengüsu Yener ve Hamza Soyluer, sınava hazırlık sürecini ve başarılarının sırrını paylaştı.
LGS başarısını değerlendiren Buse Celin Ayyıldız, “Zor bir süreçti. Bazen okula gidemediğimiz oldu. İlk önce sabır ve kararlılık çok önemli. Ben hedefimi baştan koymuştum. Tam puan olması gerektiğiyle ilgili ve hiçbir zaman pes etmedim. Diğer adaylar da kendilerine bir hedef koysunlar. Bu da onları sınava motive edecektir" dedi.
LGS şampiyonu Bengüsu Yener, hislerini şöyle ifade etti:
“Öncelikle sistemli bir çalışmayla hazırlandım. Beni motive eden şey ailem, arkadaşlarım ve gelecekte gideceğim okuldu. Gelecek için planlarım, İstanbul Erkek Lisesi’nde okumak ve çocuk cerrahı olmak. Seneye sınava girecek arkadaşlara tavsiyem; düzenli çalışmaya başlasınlar, bol bol kitap okusunlar.”
Sınava rahat bir şekilde hazırlandığını ifade eden LGS birincisi Hamza Soyluer ise “Sıkıldığım zaman ders çalışmayı bıraktım ve kendime yüklenmedim. Hazırlık sürecinde sadece ders çalışmadım. Kendime de zaman ayırdım. Günde 150 ila 200 arasında soru çözümü yaptım. Gelecekteki hedefim mühendis olmak" dedi.
Tam puan alan öğrencilerden, Eğitim Bilimleri Pursaklar Ortaokulu’nda okuyan Ahmet Erhan Avcı, "Pandemi bana iyi geldi, evde daha fazla kalıp ders çalıştım. Genelde deneme çözdüm, aday arkadaşlarıma da öneririm, sınavın provası gibi oluyor” dedi.
Ankara Fen Lisesi’ne gitmek istediğini söyleyen Avcı, bilgisayar mühendisi olup, yazılım alanında uzmanlaşmayı hedefliyor.
Elazığ'da özel okulda eğitim gören Sare Yıldız, sınavda elde ettiği başarıda annesinin büyük emeği olduğunu belirtti.
Yıldız, "Benim için en zorlayıcı kısım pandemi süreciydi. Zamanı ayarlamakta zorlanıyordum. Çünkü bütün gün bize kalıyordu. Ama öğretmenlerimin, annemin desteği ve azimli çalışmayla bunun üstesinden gelebildik" dedi.
Daha çok matematik sorularına ağırlık verdiğini söyleyen Yıldız, "Her gün matematik çözüyordum. Zor sorular çözülmeli ve üzerine gidilmeli, asla kolaya kaçılmamalı diye düşünüyorum. Özellikle anneme çok teşekkür ediyorum. Benimle o kadar çok ilgilendi ki onun emeğini ödeyemem" diye konuştu.
Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Muhammet Fatih Kablan ve Besni ilçesindeki özel bir okulun öğrencisi olan Rana Doğan, Türkiye birincileri arasına girdi.
Derslerine düzenli bir şekilde çalıştığını dile getiren Muhammet Fatih Kablan, “Derslerime düzenli çalıştım. Son zamanlara doğru sadece deneme çözdüm. Pandemi sürecinde evde bol bol soru çözdüm. Ailem hep yanımdaydı, destek oldu. Öğretmenlerimde ders anlattı, rehberlik yaptı” dedi.