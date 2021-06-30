LGS birincileri başarılarının sırrını anlattı

LGS şampiyonu Bengüsu Yener, hislerini şöyle ifade etti:

“Öncelikle sistemli bir çalışmayla hazırlandım. Beni motive eden şey ailem, arkadaşlarım ve gelecekte gideceğim okuldu. Gelecek için planlarım, İstanbul Erkek Lisesi’nde okumak ve çocuk cerrahı olmak. Seneye sınava girecek arkadaşlara tavsiyem; düzenli çalışmaya başlasınlar, bol bol kitap okusunlar.”

Sınava rahat bir şekilde hazırlandığını ifade eden LGS birincisi Hamza Soyluer ise “Sıkıldığım zaman ders çalışmayı bıraktım ve kendime yüklenmedim. Hazırlık sürecinde sadece ders çalışmadım. Kendime de zaman ayırdım. Günde 150 ila 200 arasında soru çözümü yaptım. Gelecekteki hedefim mühendis olmak" dedi.