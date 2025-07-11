LGS birincileri merak konusu oldu: 2025 LGS kaç kişi full yaptı?

LGS 2025 birincisi sonuç duyurusu ardından gündeme geldi. 11 Temmuz'da ilan edilen LGS sonuçları sonrası birinci çıkan kişi sayısı belli oldu. Her yıl belirli sayıda öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak sınavdan tam puan alıyor. Peki, LGS'de bu yıl kaç birinci var? 2025 LGS kaç kişi full yaptı?

LGS birincileri merak konusu oldu: 2025 LGS kaç kişi full yaptı? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının ardından, adayların puanları, yüzdelik dilimleri ve sıralamaları netleşti. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için sınavda elde edilen başarı büyük önem taşırken, sınavın ardından kamuoyunun gündemine gelen sorulardan biri de “LGS birincisi kim oldu?” oldu.

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LGS birincileri merak konusu oldu: 2025 LGS kaç kişi full yaptı? - 2

LGS'DE KAÇ BİRİNCİ VAR?

Açıklanan sonuçların ardından sayısal veriler de duyuruldu ve geçen sene göre tam puan alan öğrenci sayısının 2 kat arttığı görülüyor. Resmi verilere göre, bu yıl sınava katılan 963 bin 142 adaydan, tam puan alarak birinci olan öğrenci sayısı 719 oldu.

LGS birincileri merak konusu oldu: 2025 LGS kaç kişi full yaptı? - 3

Bu rakam, 992 bin 906 adayın katıldığı 2024’teki LGS’de birinci olan 352 kişiye göre neredeyse iki katlık bir artış anlamına geliyor.

LGS birincileri merak konusu oldu: 2025 LGS kaç kişi full yaptı? - 4

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tercih takvimini günceler öncesinden paylaşmıştı. Bu yılın takvimine göre, tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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