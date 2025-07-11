LGS birincileri merak konusu oldu: 2025 LGS kaç kişi full yaptı?
LGS 2025 birincisi sonuç duyurusu ardından gündeme geldi. 11 Temmuz'da ilan edilen LGS sonuçları sonrası birinci çıkan kişi sayısı belli oldu. Her yıl belirli sayıda öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak sınavdan tam puan alıyor. Peki, LGS'de bu yıl kaç birinci var? 2025 LGS kaç kişi full yaptı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının ardından, adayların puanları, yüzdelik dilimleri ve sıralamaları netleşti. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için sınavda elde edilen başarı büyük önem taşırken, sınavın ardından kamuoyunun gündemine gelen sorulardan biri de “LGS birincisi kim oldu?” oldu.