LGS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Lise nakilleri ne zaman açılacak? İşte MEB'in açıkladığı nakil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden açıkladı. Sonuçların ilanı ile şimdi de öğrencilerin nakil beklentisi başladı. MEB, nakil tarihleri ve takvimini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Şimdi tüm gözler LGS 2023 nakil tarihlerinde. Peki, LGS nakilleri ne zaman başlayacak?
LGS kapsamında 3-19 Temmuz'da sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 97,80 olarak gerçekleşti. Açıkta kalan öğrenciler ile okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler şimdi nakillere odaklandı. İşte, MEB'in açıkladığı 2023 nakil takvimi...