LGS boş kontenjanlar ve tabanlar nasıl öğrenilir? e-Okul LGS boş kontenjan sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme süreci devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, okullarda kalan boş kontenjanları ve yeni taban puanları merak ediyor. LGS boş kontenjan ve taban puan sorgulama işlemleri e-Okul sistemi üzerinden yapılabiliyor. Peki, LGS boş kontenjanlar nereden öğrenilir? 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına göre hangi okullarda kontenjan kaldı?

LGS boş kontenjanlar ve tabanlar nasıl öğrenilir? e-Okul LGS boş kontenjan sorgulama - 1

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri okula yerleşemeyen ya da nakil döneminde tercihlerini güncellemek isteyen öğrenciler için boş kontenjan bilgileri erişime açıldı. Boş kalan kontenjanlar ve yeni taban puanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden yayımlanıyor.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS boş kontenjanlar ve tabanlar nasıl öğrenilir? e-Okul LGS boş kontenjan sorgulama - 2

NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk nakil dönemi, yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 4–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 8 Ağustos 2025’te açıklanacak.

2. nakil başvuru dönemi, 8–12 Ağustos 2025 olarak belirlendi ve yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2025’te ilan edilecek.

LGS boş kontenjanlar ve tabanlar nasıl öğrenilir? e-Okul LGS boş kontenjan sorgulama - 3

E-OKUL LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

2025 LGS boş kontenjan ve taban puan bilgileri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilir. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilir:

e-Okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılır.

"Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Tercihleri" sekmesi seçilir.

Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası girilerek sisteme erişim sağlanır.

Açılan sayfada okulların güncel boş kontenjan bilgileri ve taban puanları listelenir.

LGS boş kontenjanlar ve tabanlar nasıl öğrenilir? e-Okul LGS boş kontenjan sorgulama - 4

BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Boş kontenjanlar, her nakil döneminin başında ve sonunda güncellenerek yayımlanır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin MEB’in resmi sayfasını ve e-Okul sistemini düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir.

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