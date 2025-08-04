LGS boş kontenjanlar ve tabanlar nasıl öğrenilir? e-Okul LGS boş kontenjan sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme süreci devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, okullarda kalan boş kontenjanları ve yeni taban puanları merak ediyor. LGS boş kontenjan ve taban puan sorgulama işlemleri e-Okul sistemi üzerinden yapılabiliyor. Peki, LGS boş kontenjanlar nereden öğrenilir? 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına göre hangi okullarda kontenjan kaldı?
LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri okula yerleşemeyen ya da nakil döneminde tercihlerini güncellemek isteyen öğrenciler için boş kontenjan bilgileri erişime açıldı. Boş kalan kontenjanlar ve yeni taban puanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden yayımlanıyor.
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.