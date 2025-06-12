LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları: MEB LGS 2022 - 2024 yılları soru kitapçıkları

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, geçmiş yıllara ait soruları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılından itibaren yapılan LGS sınavında yer alan çıkmış soruların kitapçıklarını online olarak paylaştı.

LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları: MEB LGS 2022 - 2024 yılları soru kitapçıkları - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrencilerin hazırlıkları devam ediyor. Sınava katılacak yüzbinlerce öğrenci geçmiş dönem sınav sorularını ve cevap anahtarlarını araştırıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları: MEB LGS 2022 - 2024 yılları soru kitapçıkları - 2

2024 LGS SORULARI

02 Haziran 2024 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve Cevap Anahtarları

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ.

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ.

LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları: MEB LGS 2022 - 2024 yılları soru kitapçıkları - 3

2023 LGS SORULARI

2023 yılında uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve Cevap Anahtarları

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ.

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ.

LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları: MEB LGS 2022 - 2024 yılları soru kitapçıkları - 4

2022 LGS SORULARI

2022 yılında uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve Cevap Anahtarları

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ.

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ.

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