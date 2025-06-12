LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları: MEB LGS 2022 - 2024 yılları soru kitapçıkları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrencilerin hazırlıkları devam ediyor. Sınava katılacak yüzbinlerce öğrenci geçmiş dönem sınav sorularını ve cevap anahtarlarını araştırıyor.