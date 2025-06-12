LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları: MEB LGS 2022 - 2024 yılları soru kitapçıkları
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, geçmiş yıllara ait soruları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılından itibaren yapılan LGS sınavında yer alan çıkmış soruların kitapçıklarını online olarak paylaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrencilerin hazırlıkları devam ediyor. Sınava katılacak yüzbinlerce öğrenci geçmiş dönem sınav sorularını ve cevap anahtarlarını araştırıyor.