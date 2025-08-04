LGS ek tercihler (1.nakil başvuruları) ne zaman yapılacak? LGS 1 ve 2. nakil tarihleri açıklandı
LGS tercih sonuçlarının açıklanması ardından gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. Takvim doğrultusunda, yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi. Açık kalan kontenjanlar için ise 2 dönem halinde ek yerleştirmeler yapılacak. Peki, LGS 2. tercihler (ek tercihler) ne zaman yapılacak? LGS 1 ve 2. nakil sürecinin ayrıntıları belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapıldı.
Merkezi sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Sınavın yerleştirme sonuçları ardından boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.