LGS ek tercihler (1.nakil başvuruları) ne zaman yapılacak? LGS 1 ve 2. nakil tarihleri açıklandı

LGS tercih sonuçlarının açıklanması ardından gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. Takvim doğrultusunda, yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi. Açık kalan kontenjanlar için ise 2 dönem halinde ek yerleştirmeler yapılacak. Peki, LGS 2. tercihler (ek tercihler) ne zaman yapılacak? LGS 1 ve 2. nakil sürecinin ayrıntıları belli oldu.

LGS ek tercihler (1.nakil başvuruları) ne zaman yapılacak? LGS 1 ve 2. nakil tarihleri açıklandı - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapıldı.

Merkezi sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Sınavın yerleştirme sonuçları ardından boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS ek tercihler (1.nakil başvuruları) ne zaman yapılacak? LGS 1 ve 2. nakil tarihleri açıklandı - 2

LGS 2 VE 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuru süreci, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu döneme ait sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.

LGS ek tercihler (1.nakil başvuruları) ne zaman yapılacak? LGS 1 ve 2. nakil tarihleri açıklandı - 3

KONTENJANLAR NASIL ÖĞRENİLEBİLİYOR?

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.


LGS ek tercihler (1.nakil başvuruları) ne zaman yapılacak? LGS 1 ve 2. nakil tarihleri açıklandı - 4

e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor. Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER