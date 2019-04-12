LGS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, LGS ne zaman yapılacak?

Kılavuz ekinde, merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınav ile öğrenci yerleştirilecek. Bu liseler arasındaki bazı meslek liselerinin sadece belirlenen dal ve alanlarına öğrenci yerleştirilmesi yapılacak.

Bu okulların toplam kontenjanı 139 bin 120 oldu.