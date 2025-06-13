LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenecek. Sınav öncesi gündeme gelen konulardan biri de ücretsiz toplu taşıma uygulaması oldu. Geçmiş yıllarda LGS ve YKS tarihlerinde toplu ulaşım ücretsiz olmuştu. Peki, LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz toplu ulaşım imkânı sunacak.