LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenecek. Sınav öncesi gündeme gelen konulardan biri de ücretsiz toplu taşıma uygulaması oldu. Geçmiş yıllarda LGS ve YKS tarihlerinde toplu ulaşım ücretsiz olmuştu. Peki, LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi?

LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz toplu ulaşım imkânı sunacak.

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LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? - 2

İBB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bu uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerin sınav giriş belgelerini, sınavda görev alacak kişilerin ise görevli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları yeterli olacak.

LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? - 3

HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Söz konusu ücretsiz ulaşım; İstanbulkart ile çalışan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarında geçerli olacak. Böylece sınav günü İstanbul genelinde sınava katılacak öğrencilerin ulaşımı kolaylaştırılmış olacak.

LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? - 4

BAŞKENTTE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

Başkentte LGS sınavına girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak. EGO'dan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Sınav günü, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 10 güzergahta 20 ilave otobüs servisi planlandı.

EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav günü ücretsiz yararlanabilecek.

İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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