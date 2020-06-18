LGS hakkında merak edilenler: LGS ne zaman, saat kaçta?

YABANCI DİL DERSİNDEN KİMLER MUAF OLABİLECEK?

"İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yabancı dil dersinin testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir."

EVDE VEYA HASTANEDE EĞİTİM HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİLER SINAVA NEREDE GİRECEK?

"Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM'a bildirilmesi gerekmektedir."