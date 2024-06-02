LGS heyecanı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 38 bin öğrenci giriyor. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. İsteyen öğrencilerin girdiği sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.
İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.