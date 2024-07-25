LGS ikinci tercihleri ne zaman açıklanıyor? Lise nakil işlemleri takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını geçtiğimiz günlerde "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi, yerleştirme oranı yüzde 97,42 olarak gerçekleşti. Öte yandan birinci nakil başvuruları da geride kalmak üzere. Peki, LGS ikinci tercihleri ne zaman açıklanıyor?
LGS kapsamında 28 Haziran-17 Temmuz'da sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 13 bin 239 öğrencinin yüzde 96,21'i tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi, yerleştirme oranı yüzde 97,42 olarak gerçekleşti.