LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Sınavsız liselere yerleştirme süreci

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapan ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için sınavsız yerleştirme süreci merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, LGS puanıyla yerleşemeyen öğrenciler, adrese dayalı kayıt sistemine göre yerel yerleştirme sürecine dahil olacak.

LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Sınavsız liselere yerleştirme süreci - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yeni eğitim öğretim döneminde eğitimlerine devam edecekleri okulu merak eden öğrenciler, LGS ile yerleşememeleri durumunda nasıl bir sürecin kendilerini beklediğini araştırıyor. Peki, LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

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LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Sınavsız liselere yerleştirme süreci - 2

Yerel yerleştirme kapsamında öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın liselerden tercih yapabilecek. Bu süreçte öğrencilerin okul türleri, kontenjanlar, okul başarı puanları ve ikamet adresleri dikkate alınacak. Sınavsız yerleştirmelerde Anadolu liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri gibi farklı okul türlerine yönlendirme yapılabilecek.

LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Sınavsız liselere yerleştirme süreci - 3

LGS İLE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Yerleştirme sürecine ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Öğrenciler ve veliler, e-Okul sistemi üzerinden tercih ekranını takip ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.


LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Sınavsız liselere yerleştirme süreci - 4

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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