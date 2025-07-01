LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Sınavsız liselere yerleştirme süreci

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yeni eğitim öğretim döneminde eğitimlerine devam edecekleri okulu merak eden öğrenciler, LGS ile yerleşememeleri durumunda nasıl bir sürecin kendilerini beklediğini araştırıyor. Peki, LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?



