LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Sınavsız liselere yerleştirme süreci
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapan ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için sınavsız yerleştirme süreci merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, LGS puanıyla yerleşemeyen öğrenciler, adrese dayalı kayıt sistemine göre yerel yerleştirme sürecine dahil olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yeni eğitim öğretim döneminde eğitimlerine devam edecekleri okulu merak eden öğrenciler, LGS ile yerleşememeleri durumunda nasıl bir sürecin kendilerini beklediğini araştırıyor. Peki, LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?