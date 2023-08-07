LGS kapsamında 2. nakil sonuçları açıklandı (MEB e-okul VBS üzerinden LGS nakil sonuç görüntüleme)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandığı duyuruldu. Nakil sonuçları hem MEB üzerinden hem de e-Okul üzerinden öğrenilebilecek.
LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları bugün açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınmıştı.