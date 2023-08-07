LGS kapsamında 2. nakil sonuçları açıklandı (MEB e-okul VBS üzerinden LGS nakil sonuç görüntüleme)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandığı duyuruldu. Nakil sonuçları hem MEB üzerinden hem de e-Okul üzerinden öğrenilebilecek.

LGS kapsamında 2. nakil sonuçları açıklandı (MEB e-okul VBS üzerinden LGS nakil sonuç görüntüleme) - 1

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları bugün açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınmıştı.

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LGS kapsamında 2. nakil sonuçları açıklandı (MEB e-okul VBS üzerinden LGS nakil sonuç görüntüleme) - 2

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı sonuç duyurusunda; "LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları Açıklandı" denildi.

LGS kapsamında 2. nakil sonuçları açıklandı (MEB e-okul VBS üzerinden LGS nakil sonuç görüntüleme) - 3

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Nakil sonuçları hem MEB üzerinden hem de e-Okul üzerinden öğrenilebilecek. 

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

LGS kapsamında 2. nakil sonuçları açıklandı (MEB e-okul VBS üzerinden LGS nakil sonuç görüntüleme) - 4

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

LGS kapsamında 2. nakil sonuçları açıklandı (MEB e-okul VBS üzerinden LGS nakil sonuç görüntüleme) - 5

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

LGS kapsamında 2. nakil sonuçları açıklandı (MEB e-okul VBS üzerinden LGS nakil sonuç görüntüleme) - 6

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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