LGS lise 2. nakiller (3. tercihler) ne zaman bitecek? LGS 2.nakil sonuç tarihi
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Birinci nakil sürecinin tamamlanması ardından gözler, 2. nakil takvimine çevrildi. Peki, LGS lise 2. nakiller (3. tercihler) ne zaman bitecek?
Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından 8 Ağustos 2025 tarihinde de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları da birinci nakil sonuçlarının hemen ardından başladı.