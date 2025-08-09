LGS lise 2. nakiller (3. tercihler) ne zaman bitecek? LGS 2.nakil sonuç tarihi

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Birinci nakil sürecinin tamamlanması ardından gözler, 2. nakil takvimine çevrildi. Peki, LGS lise 2. nakiller (3. tercihler) ne zaman bitecek?

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından 8 Ağustos 2025 tarihinde de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları da birinci nakil sonuçlarının hemen ardından başladı.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS 2.nakil sonuçları MEB açıklamasının ardından TC kimlik numarası, Okul Numarası, Doğum Tarihi bilgilerinin girilmesinin ardından ekranda yer alan güvenlik kodu bilgileri girilerek sorgulanabilecek.

