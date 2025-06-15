LGS (LİSE) Taban Puanları 2025 - MEB LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girilir? İstanbul, İzmir, Ankara en düşük puanlar ve yüzdelik dilimler

Lise taban puanları, tercih döneminde öğrencilerin fikir sahibi olabilmeleri için büyük önem sağlıyor. Taban puanların yanı sıra yüzdelik dilimler, yerleştirme işlemlerinde belirleyici oluyor. Yüzdelik dilimde benzer şekilde tavan ve taban olmak üzere ikiye ayrılıyor. Aynı okula en son sırada yerleşen öğrenciyi taban yüzdelik dilim ifade ederken, tavan yüzdelik dilim ise en yüksek puanla yerleşen öğrencinin başarı sırası oluyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar için tercihler başlayacak. LGS puanıyla yerleşmek isteyen öğrenciler, sınav puanıyla öğrenci alan okulları tercih edebilecek. Alternatif olarak adaylar adrese dayalı olarak da okullara yerleşebiliyor. Öğrenciler, tercih döneminde ilk olarak yerel yerleştirme ile tercih yapacak. Peki LGS taban puanları ve tavan puanları 2025 belli oldu mu? İşte, LGS taban puanlarına ilişkin bilgiler…