LGS (LİSE) Taban Puanları 2025 - MEB LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girilir? İstanbul, İzmir, Ankara en düşük puanlar ve yüzdelik dilimler

LGS taban puanları 2025 listesi, 15 Haziran Pazar günü düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavıyla birlikte gündem oldu. Hayallerindeki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Teknik Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesinde eğitim almak isteyen öğrenciler, tercih etmeye hazırlandıkları okulların taban puanlarını merak ediyor. LGS taban puanları, ilgili okulun en düşük alım yaptığı puanı ifade ederken Lise tavan puanları ise en yüksek puan anlamını taşıyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerdeki liseler her tercih döneminde yoğun ilgi görüyor. LGS sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanırken adaylar için tercih maratonu 14-24 Temmuz’da başlayacak. Peki LGS (lise) taban puanları 2025 açıklandı mı? LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girebilirim? İşte, MEB tarafından son olarak açıklanan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri…

LGS (LİSE) Taban Puanları 2025 - MEB LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girilir? İstanbul, İzmir, Ankara en düşük puanlar ve yüzdelik dilimler - 1

Lise taban puanları, tercih döneminde öğrencilerin fikir sahibi olabilmeleri için büyük önem sağlıyor. Taban puanların yanı sıra yüzdelik dilimler, yerleştirme işlemlerinde belirleyici oluyor. Yüzdelik dilimde benzer şekilde tavan ve taban olmak üzere ikiye ayrılıyor. Aynı okula en son sırada yerleşen öğrenciyi taban yüzdelik dilim ifade ederken, tavan yüzdelik dilim ise en yüksek puanla yerleşen öğrencinin başarı sırası oluyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar için tercihler başlayacak. LGS puanıyla yerleşmek isteyen öğrenciler, sınav puanıyla öğrenci alan okulları tercih edebilecek. Alternatif olarak adaylar adrese dayalı olarak da okullara yerleşebiliyor. Öğrenciler, tercih döneminde ilk olarak yerel yerleştirme ile tercih yapacak. Peki LGS taban puanları ve tavan puanları 2025 belli oldu mu? İşte, LGS taban puanlarına ilişkin bilgiler…

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LGS (LİSE) Taban Puanları 2025 - MEB LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girilir? İstanbul, İzmir, Ankara en düşük puanlar ve yüzdelik dilimler - 2

LGS (LİSE) TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen LGS sınavının ardından tercihler başlıyor.

LGS taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişkenlik gösteriyor. Benzer şekilde yüzdelik dilim veya diğer bir ifadeyle başarı sıralaması da farklı oluyor.

MEB son olarak 2024 yılının tercih döneminde tüm okulların taban puanlarını açıklamıştı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden son olarak yapılan yerleştirmelerin taban puanına ulaşabilirsiniz.

LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (SON YERLEŞTİRME)

LGS (LİSE) Taban Puanları 2025 - MEB LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girilir? İstanbul, İzmir, Ankara en düşük puanlar ve yüzdelik dilimler - 3

LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Spor Lisesi, Güzel Sanatlar Liseleri taban puanları illere göre değişiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında 11 Temmuz tarihinde tercihlere esas kontenjan tablolarını erişime açacak. Öğrenciler ise tercih robotu ile tercihlerini şekillendirecek.

Geçtiğimiz yılın puanlarına göre 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla yerleşilen liselere yukarıdan ulaşabilirsiniz.

LGS (LİSE) Taban Puanları 2025 - MEB LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girilir? İstanbul, İzmir, Ankara en düşük puanlar ve yüzdelik dilimler - 4

EN YÜKSEK PUANLA ALIM YAPAN LİSELER HANGİLERİ?

Geçtiğimiz yılın yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek puanla alım yapan 10 lise belli oldu. Listeye ve taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul Erkek Lisesi - Taban puanı 500

Galatasaray Lisesi - Taban puan 495,1515

Kabataş Erkek Lisesi Taban puan 494,8135

Ankara Fen Lisesi - Taban puan 494,5234

İzmir Fen Lisesi - Taban puan: 492,0992

İstanbul Atatürk Fen Lisesi - Taban puan: 490,181

Atatürk Lisesi (İzmir-Konak) - Taban puan: 490,181

Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Taban puanı: 489,6265

İstanbul Atatürk Fen Lisesi - Taban puan: 489,6265

Cağaloğlu Anadolu Lisesi - Taban puan: 489,3368

LGS (LİSE) Taban Puanları 2025 - MEB LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girilir? İstanbul, İzmir, Ankara en düşük puanlar ve yüzdelik dilimler - 5

ANKARA’DA EN YÜKSEK PUANLI LİSELER (2024)

Ankara Fen Lisesi - Taban puanı 494,5234

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi - Taban puan 488,6370

Ankara Pursaklar Fen Lisesi - Taban puan 487,6466

Atatürk Anadolu Lisesi - Taban puan 478,2375

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Adayı Lisesi - Taban puan 477,2732

Cumhuriyet Fen Lisesi - Taban puan: 476,2837

LGS (LİSE) Taban Puanları 2025 - MEB LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girilir? İstanbul, İzmir, Ankara en düşük puanlar ve yüzdelik dilimler - 6

İZMİR’DE EN YÜKSEK PUANLI LİSELER

İzmir Fen Lisesi - Taban puan: 392,0992

Konak Atatürk Lisesi (Almanca) 490,1810

Konak Atatürk Lisesi ( İngilizce) 483,1604

Konak Atatürk Lisesi (Fransızca) 482,8699

Bornova Anadolu Lisesi - Taban puan: 482,1700

Buca inci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi - Taban puan: 475,0878

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