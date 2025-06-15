LGS (LİSE) Taban Puanları 2025 - MEB LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girilir? İstanbul, İzmir, Ankara en düşük puanlar ve yüzdelik dilimler
LGS taban puanları 2025 listesi, 15 Haziran Pazar günü düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavıyla birlikte gündem oldu. Hayallerindeki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Teknik Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesinde eğitim almak isteyen öğrenciler, tercih etmeye hazırlandıkları okulların taban puanlarını merak ediyor. LGS taban puanları, ilgili okulun en düşük alım yaptığı puanı ifade ederken Lise tavan puanları ise en yüksek puan anlamını taşıyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerdeki liseler her tercih döneminde yoğun ilgi görüyor. LGS sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanırken adaylar için tercih maratonu 14-24 Temmuz’da başlayacak. Peki LGS (lise) taban puanları 2025 açıklandı mı? LGS 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 puanla nereye girebilirim? İşte, MEB tarafından son olarak açıklanan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri…
Lise taban puanları, tercih döneminde öğrencilerin fikir sahibi olabilmeleri için büyük önem sağlıyor. Taban puanların yanı sıra yüzdelik dilimler, yerleştirme işlemlerinde belirleyici oluyor. Yüzdelik dilimde benzer şekilde tavan ve taban olmak üzere ikiye ayrılıyor. Aynı okula en son sırada yerleşen öğrenciyi taban yüzdelik dilim ifade ederken, tavan yüzdelik dilim ise en yüksek puanla yerleşen öğrencinin başarı sırası oluyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar için tercihler başlayacak. LGS puanıyla yerleşmek isteyen öğrenciler, sınav puanıyla öğrenci alan okulları tercih edebilecek. Alternatif olarak adaylar adrese dayalı olarak da okullara yerleşebiliyor. Öğrenciler, tercih döneminde ilk olarak yerel yerleştirme ile tercih yapacak. Peki LGS taban puanları ve tavan puanları 2025 belli oldu mu? İşte, LGS taban puanlarına ilişkin bilgiler…