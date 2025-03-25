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LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav takvimi: 2025 LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? LGS sınav sonuç günü

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kılavuz yayımlandı. Ortaokulların 8.sınıfında eğitim gören öğrencilerin başvurabileceği 2025 LGS sınavı için başvurular ne zaman başlıyor? LGS sınav ve sonuç tarihleri ile beraber nakil süreçleri de adaylarla paylaşıldı.

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav takvimi: 2025 LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? LGS sınav sonuç günü - 1

2025 LGS başvuruları, isteğe bağlı olarak ortaokul son sınıf öğrencileri tarafından yapılacak. Sınav iki oturumdan oluşuyor. Sınavda adaylara; Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, matematik, fen bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek. İşte, LGS sınav takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav takvimi: 2025 LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? LGS sınav sonuç günü - 2

2025 LGS BAŞVURU TARİHİ

LGS başvuruları 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasıda e-Okul üzerinden alınacak. Başvuruların onay süreci ise okul müdürlüklerince 14 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav takvimi: 2025 LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? LGS sınav sonuç günü - 3

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN BEKLENEN TARİH

Liselere geçiş için gerçekleştirilen LGS sınavına dair sınav giriş belgeleri 4 Haziran tarihinde okul müdürlükleri tarafından alınarak onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav takvimi: 2025 LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? LGS sınav sonuç günü - 4

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı bu sene MEB tarafından 15 Haziran günü düzenlenecek. Sınavda adaylara toplamda 90 soru sorulacak ve ilk oturumda 75, ikinci oturumda da 80 dakika süre tanınacak. Sınavda yanlış cevaplar doğru yanıtları etkileyecek.

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav takvimi: 2025 LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? LGS sınav sonuç günü - 5

LGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin sonuçları 11 Temmuz günü "www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Sonuçlara göre tercih işlemleri de 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek, boş kalan kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te paylaşılacak.

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav takvimi: 2025 LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? LGS sınav sonuç günü - 6

LGS 1. VE 2. NAKİL TERCİHLERİ

Sınavın ardından sonuçlarını öğrenenen öğrencilerin nakil başvuru ve sonuçları 4-14 Ağustos tarihlerinde yürütülecek.

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