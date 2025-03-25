LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav takvimi: 2025 LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? LGS sınav sonuç günü
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kılavuz yayımlandı. Ortaokulların 8.sınıfında eğitim gören öğrencilerin başvurabileceği 2025 LGS sınavı için başvurular ne zaman başlıyor? LGS sınav ve sonuç tarihleri ile beraber nakil süreçleri de adaylarla paylaşıldı.
2025 LGS başvuruları, isteğe bağlı olarak ortaokul son sınıf öğrencileri tarafından yapılacak. Sınav iki oturumdan oluşuyor. Sınavda adaylara; Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, matematik, fen bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek. İşte, LGS sınav takvimi...