LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav takvimi: 2025 LGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? LGS sınav sonuç günü

2025 LGS başvuruları, isteğe bağlı olarak ortaokul son sınıf öğrencileri tarafından yapılacak. Sınav iki oturumdan oluşuyor. Sınavda adaylara; Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, matematik, fen bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek. İşte, LGS sınav takvimi...