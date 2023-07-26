LGS nakil başvuru nasıl yapılır? Lise ek tercihleri ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmişti, şimdi ise ek tercihler ve nakil süreci gündemde. 1. tercih yerleştirme sonuçları ardından herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. yerleştirme döneminde süreci sürdürüecek. Peki, LGS nakil başvuru nasıl yapılır? Lise ek tercihleri ne zaman bitecek?
LGS nakil başvuruları sonuçların ilane ile başlamıştı. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Tüm gözler şimdi nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, LGS nakil ve ek tercih sürecine dair bilgiler...