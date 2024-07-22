LGS nakil işlemleri (ek tercih) ne zaman başlıyor? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 1. ve 2. nakil tercih takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edildi. Tercih sonuçları ardından nakil işlemlerinin başlayacağı tarih merak ediliyor. LGS nakil takvimi günler öncesinde duyuruldu. Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Peki, LLGS nakil işlemleri (ek tercih) ne zaman başlıyor? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte LGS 1. ve 2. nakil tercih takviminin ayrıntıları...

LGS nakil işlemleri (ek tercih) ne zaman başlıyor? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 1. ve 2. nakil tercih takvimi - 1

Lise nakilleri LGS tercih sonuçlarının ilanının ardından gündeme geldi. LGS tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 1. ve 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları yerleştirme sonuçlarının ilanının hemen ardından başlayacak.

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LGS nakil işlemleri (ek tercih) ne zaman başlıyor? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 1. ve 2. nakil tercih takvimi - 2

NAKİLLER 2 DÖNEM SÜRECEK

Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS nakil işlemleri (ek tercih) ne zaman başlıyor? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 1. ve 2. nakil tercih takvimi - 3

LGS NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LGS nakil işlemleri (ek tercih) ne zaman başlıyor? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 1. ve 2. nakil tercih takvimi - 4

LGS NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

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