LGS nakil işlemleri (ek tercih) ne zaman başlıyor? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 1. ve 2. nakil tercih takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edildi. Tercih sonuçları ardından nakil işlemlerinin başlayacağı tarih merak ediliyor. LGS nakil takvimi günler öncesinde duyuruldu. Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Peki, LLGS nakil işlemleri (ek tercih) ne zaman başlıyor? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte LGS 1. ve 2. nakil tercih takviminin ayrıntıları...
Lise nakilleri LGS tercih sonuçlarının ilanının ardından gündeme geldi. LGS tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 1. ve 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları yerleştirme sonuçlarının ilanının hemen ardından başlayacak.