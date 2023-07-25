LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 1. nakil süreci ne zaman bitecek?

LGS kapsamında 3-19 Temmuz'da sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 1. nakil süreci ne zaman bitecek? - 1

LGS nakil başvuruları alınmaya başladı. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Tüm gözler şimdi nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, MEB LGS 1. nakil süreci hakkında bilgiler...

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LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 1. nakil süreci ne zaman bitecek? - 2

KİMLER NAKİL BAŞVURUSU YAPABİLİR?

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 1. nakil süreci ne zaman bitecek? - 3

1. NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 28 Temmuz'a kadar yapılacak ve sonuçlar 31 Temmuz'da açıklanacak.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 1. nakil süreci ne zaman bitecek? - 4

2. NAKİL TAKVİMİ

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.



Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 1. nakil süreci ne zaman bitecek? - 5

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

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