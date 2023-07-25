LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 1. nakil süreci ne zaman bitecek?

LGS nakil başvuruları alınmaya başladı. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Tüm gözler şimdi nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, MEB LGS 1. nakil süreci hakkında bilgiler...