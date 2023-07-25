LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 1. nakil süreci ne zaman bitecek?
LGS kapsamında 3-19 Temmuz'da sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS nakil başvuruları alınmaya başladı. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Tüm gözler şimdi nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, MEB LGS 1. nakil süreci hakkında bilgiler...