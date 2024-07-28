LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. lise tercih sonuçlarında son durum

2024 LGS 1. nakil sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. LGS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. Nakil süreci için internet üzerinden lise boş kontenjanlarını araştıran veliler ve eğitimciler, bu bilgiler kapsamında nakil işlemlerini tamamladı. Peki, LGS 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. lise tercih sonuçlarında son durum - 1

2024-2025 eğitim yılı öncesi LGS 1. Nakil sonuçları için araştırmalar başladı. Nakil süreci içerisinde işlemlerini tamamlayan binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sistemin değerlendirmesini tamamlamasının ardından sonuçları ne zaman açıklayacağını merak ediyor. İşte, LGS 1. nakil sonuçları ve 2024 yılının LGS nakil tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. lise tercih sonuçlarında son durum - 2

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Liselere Geçiş Sistemi (LGS) nakilleri için süreç başladı.

Takvime göre, 1.nakil dönemi 22-26 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlanacak.

Yayımlanan takvime göre; LGS 1. nakil sonuçları 29 Temmuz tarihinde açıklanacak.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. lise tercih sonuçlarında son durum - 3

NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK


Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. lise tercih sonuçlarında son durum - 4

MEB 2024 NAKİL SÜRECİ TAKVİMİ


Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER