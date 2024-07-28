LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. lise tercih sonuçlarında son durum
2024 LGS 1. nakil sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. LGS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. Nakil süreci için internet üzerinden lise boş kontenjanlarını araştıran veliler ve eğitimciler, bu bilgiler kapsamında nakil işlemlerini tamamladı. Peki, LGS 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim yılı öncesi LGS 1. Nakil sonuçları için araştırmalar başladı. Nakil süreci içerisinde işlemlerini tamamlayan binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sistemin değerlendirmesini tamamlamasının ardından sonuçları ne zaman açıklayacağını merak ediyor. İşte, LGS 1. nakil sonuçları ve 2024 yılının LGS nakil tarihleri...