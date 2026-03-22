LGS ne zaman? 2026 MEB LGS sınav takvimi belli oldu
22.03.2026 12:36
Aydın Kayar
Hayallerindeki eğitimin en kritik dönemecine giren öğrenciler, LGS sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ise 2026 LGS takvimi netleşti. Peki, LGS ne zaman yapılacak? İşte 2026 LGS sınav tarihi.
2026 LGS NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.
Buna göre; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ 10 GÜN ÖNCE AÇIKLANACAK
LGS sınav giriş belgeleri, sınavdan 10 gün önce e-Okul VBS üzerinden duyurulacak. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.