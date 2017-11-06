LGS ne zaman açıklanacak? (LGS neler getiriyor, madde madde liseye geçişte yeni sistem)

Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Yani 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.

Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek.

Hatalı soru y da sorular çıkarsa bunlar değerlendirme dışı kalacak. Geçerli soruların puan değerleri yeniden saptanarak, puanlama yapılacak.