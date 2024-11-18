LGS örnek sorular yayımlandı: Sözel ve sayısaldan 45 soru yer alıyor (2025 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden örnek sorular yayımlandı. 2025 yılında yapılacak olan LGS sınavı öncesinde, sınava girecek öğrencilere destek olması amacıyla yayımlanan örnek soru kitapçıklarında toplam 45 soru yer alıyor. İşte 2025 LGS örnek sorular.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıkları hazırlanarak yayımlandı.