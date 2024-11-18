LGS örnek sorular yayımlandı: Sözel ve sayısaldan 45 soru yer alıyor (2025 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı)

TOPLAM 45 SORU YER ALIYOR

Örnek soru kitapçıklarında, Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.