LGS örnek sorular yayımlandı: Sözel ve sayısaldan 45 soru yer alıyor (2025 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden örnek sorular yayımlandı. 2025 yılında yapılacak olan LGS sınavı öncesinde, sınava girecek öğrencilere destek olması amacıyla yayımlanan örnek soru kitapçıklarında toplam 45 soru yer alıyor. İşte 2025 LGS örnek sorular.

LGS örnek sorular yayımlandı: Sözel ve sayısaldan 45 soru yer alıyor (2025 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı) - 1

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıkları hazırlanarak yayımlandı.

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LGS örnek sorular yayımlandı: Sözel ve sayısaldan 45 soru yer alıyor (2025 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı) - 2

TOPLAM 45 SORU YER ALIYOR

Örnek soru kitapçıklarında, Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

LGS örnek sorular yayımlandı: Sözel ve sayısaldan 45 soru yer alıyor (2025 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı) - 3

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

LGS örnek sorular yayımlandı: Sözel ve sayısaldan 45 soru yer alıyor (2025 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı) - 4

Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte oluşturuldu.

LGS örnek sorular yayımlandı: Sözel ve sayısaldan 45 soru yer alıyor (2025 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı) - 5

Soruların hazırlanmasında ilgili sınıf düzeyindeki ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı.

LGS örnek sorular yayımlandı: Sözel ve sayısaldan 45 soru yer alıyor (2025 MEB LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı) - 6

SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ODSGM YOUTUBE KANALINDA

Soruların çözümleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "YouTube" kanalından da izlenebiliyor.

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