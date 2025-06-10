LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 LGS saati ve süresi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin ayrıntıları paylaştı. Son kontrollerini yapan öğrenciler ve aileleri, LGS saati ve süresini merak ediyor. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 LGS saati ve süresi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapılacak. İki oturum halindeki sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda. 13 yurt dışı sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleşecek.

LGS 2025 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

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LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 LGS saati ve süresi - 2

LGS 2025 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Birinci oturumun başlama saati 09.30. Sınav süresi 75 dakika. İçeriği 50 soruluk sözel alan. (Türkçe, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı dil)

İkinci oturumun başlama saati 11.30. Sınav süresi 80 dakika. İçeriği 40 soruluk sayısal alan. (Matematik ve fen bilimleri)

LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 LGS saati ve süresi - 3

LGS ADAYLARINA ÖNERİLER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, sınav öncesi ve sınav sırasında yapılması gerekenlere yönelik tavsiyeler yayımladı.

LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 LGS saati ve süresi - 4

Açıklamada, sınav öncesi ve esnasına ilişkin öneriler şu şekilde:

"Sınav için göstermiş olduğunuz çabayı hatırlayarak motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Sınav öncesi uyku ve beslenme düzeninizi iyi planlamanız ve bedensel olarak kendinizi yormamanız, sınavınızın iyi geçmesine yardımcı olacaktır. Stresinizi kontrol etmeniz, size sınavda güç sağlayacaktır. Sınav sonrasına yönelik olumlu düşünceler, sınav stresinizi yönetmenizde size yardımcı olacaktır. Sınav günü ulaşım süresini ve güzergâhını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip görmeniz faydalı olacaktır. Sınavda yanınızda bulundurmanız gereken eşyaları (giriş belgesi, kimlik, kalem, silgi gibi) daha önceden hazırlamanız size kolaylık sağlayacaktır.

Sınav sırasında soruları dikkatle okumanız, soruyu doğru cevaplamanızı kolaylaştıracaktır. Cevaplamakta zorlandığınız sorularda vakit kaybetmeden, diğer sorulara geçin. Süreyi etkili kullanarak, tüm sorulara zaman ayırmaya çalışın. Son olarak, sınavın yalnızca bir üst öğrenime geçiş için yapıldığını unutmayın. Tercihte bulunacağınız her tür okulumuzda öğretmenleriniz sizleri ilgi ve sevgiyle bekliyor olacak. Yerleşeceğiniz okulumuz, özenle hazırlanmış müfredatla size en uygun eğitimi sunacaktır."

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