LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 LGS saati ve süresi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin ayrıntıları paylaştı. Son kontrollerini yapan öğrenciler ve aileleri, LGS saati ve süresini merak ediyor. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapılacak. İki oturum halindeki sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda. 13 yurt dışı sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleşecek.
LGS 2025 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?