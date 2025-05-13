LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? 2025 LGS sınav yerleri için gözler MEB'de

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda LGS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih bilgisine de değinildi. Adaylar, sınava katılım için gerekli olan bu belgeleri sistemden indirerek çıktısını alabilecek. Sınav günü belgeyle birlikte kimliklerini de yanlarında bulundurmaları gerekecek.