LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu
Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre sınava katılmak isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde LGS sınav giriş belgelerini edinebilecek. Peki,LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Kılavuzla birlikte LGS sınav giriş belgerinin öğrencilere iletileceği tarih belli oldu.