LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre sınava katılmak isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde LGS sınav giriş belgelerini edinebilecek. Peki,LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu - 1

2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Kılavuzla birlikte LGS sınav giriş belgerinin öğrencilere iletileceği tarih belli oldu.

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LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu - 2

GİRİŞ BELGELERİ 4 HAZİRAN'DAN İTİBAREN AÇIKLANACAK

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.


LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu - 3

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu - 4

SINAV İÇERİĞİ VE SÜRESİ

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu - 5

SONUÇLAR TEMMUZ AYINDA İLAN EDİLECEK

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

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