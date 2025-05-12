LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınır? 2025 LGS sınav yerleri için gözler MEB'de

Liselere geçişte uygulanan merkezi sınava günler kala sınav giriş belgelerine çevrildi.MEB 2025 LGS sınav yerlerinin ilan edileceği tarihi paylaştı. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınır?

LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınır? 2025 LGS sınav yerleri için gözler MEB'de - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda LGS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih bilgisine de değinildi. Adaylar, sınava katılım için gerekli olan bu belgeleri sistemden indirerek çıktısını alabilecek. Sınav günü belgeyle birlikte kimliklerini de yanlarında bulundurmaları gerekecek.

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LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınır? 2025 LGS sınav yerleri için gözler MEB'de - 2

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri 27 Mayıs tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime sunulacak.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınır? 2025 LGS sınav yerleri için gözler MEB'de - 3

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınır? 2025 LGS sınav yerleri için gözler MEB'de - 4

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

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