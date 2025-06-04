LGS sınav giriş yerleri e-Okul sorgulama ekranı 2025: LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (2025-LGS) sınavı için geri sayım sürerken, öğrenciler ve veliler sınav giriş yerleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS sınavı kapsamında öğrencilerin sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden duyuracak. Yayımlanacak olan sınav giriş belgeleriyle birlikte öğrenciler, sınava nerede gireceklerini, salon ve sıra numaralarını öğrenebilecekler. Peki, 2025 LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 LGS sınavı e-Okul giriş belgesi sorgulama ekranı.
2025 LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, güzel bir lisede okuma hayaliyle LGS sınavına katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavı bu yıl da öğrencileri zorlayacak. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler, yüksek puan alabilmek için LGS'de ter dökecek. Sınav öncesinde ise gözler artık sınav giriş yerlerine çevrildi. Peki, 2025 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?