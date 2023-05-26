LGS sınav giriş yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş yerleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. 2023 LGS sınavına kısa bir zaman kala, sınava girecek olan on binlerce öğrenci, sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023 LGS sınav giriş yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

LGS sınav giriş yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

2023 LGS sınav giriş yerleri, iyi bir lisede eğitim görmek için sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Tüm yurt genelinde uygulanacak olan LGS sınavı öncesinde, öğrenciler sınava girecekleri okul ve salonları öğrenmek istiyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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LGS sınav giriş yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama) - 2

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. Sınav giriş yerlerinin bugün öğle saatlerinden itibaren açıklanması bekleniyor.

LGS sınav giriş yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama) - 3

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

LGS sınav giriş yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama) - 4

2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

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