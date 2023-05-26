LGS sınav giriş yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama)

2023 LGS sınav giriş yerleri, iyi bir lisede eğitim görmek için sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Tüm yurt genelinde uygulanacak olan LGS sınavı öncesinde, öğrenciler sınava girecekleri okul ve salonları öğrenmek istiyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?