LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım sürüyor. On binlerce 8. sınıf öğrencisi, 2025 LGS sınavına girmek için hazırlıklarını tam gaz sürdürürken, en çok merak edilen konulardan biri de sınav giriş yerleri oldu. MEB tarafından yayımlanan takvime göre sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? İşte ayrıntılar...

LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2025 LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, güzel bir lisede okuma hayaliyle LGS sınavına katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavı bu yıl da öğrencileri zorlayacak. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler, yüksek puan alabilmek için LGS'de ter dökecek. Sınav öncesinde ise gözler artık sınav giriş yerlerine çevrildi. Peki, 2025 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

2025 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş yerlerini her yıl sınavdan yaklaşık 1 hafta ila 10 gün önce erişime açıyor.

Sınava katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul'dan ilan edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Okul müdürlükleri tarafından mühürlenip öğrencilere teslim edilecek belgelerde; öğrencinin sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve diğer önemli bilgiler yer alacak. Sınav günü bu belge ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi de bulundurulması zorunlu olacak.

LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sınav takvimine göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturumda sözel alan (Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, İngilizce), ikinci oturumda ise sayısal alan (matematik ve fen bilimleri) soruları yer alacak.

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