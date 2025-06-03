LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım sürüyor. On binlerce 8. sınıf öğrencisi, 2025 LGS sınavına girmek için hazırlıklarını tam gaz sürdürürken, en çok merak edilen konulardan biri de sınav giriş yerleri oldu. MEB tarafından yayımlanan takvime göre sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? İşte ayrıntılar...
2025 LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, güzel bir lisede okuma hayaliyle LGS sınavına katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavı bu yıl da öğrencileri zorlayacak. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler, yüksek puan alabilmek için LGS'de ter dökecek. Sınav öncesinde ise gözler artık sınav giriş yerlerine çevrildi. Peki, 2025 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?